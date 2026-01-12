США обвинили власти Ирана в лицемерии

Власти Ирана в частном порядке передают администрации президента США Дональда Трампа совсем другие сигналы, нежели публично. В лицемерии иранское руководство обвинила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

© Global look

«То, что вы слышите от иранского режима публично, сильно отличается от получаемых в частном порядке сигналов. Думаю, у президента [Трампа] есть заинтересованность в том, чтобы рассмотреть данные сигналы», — сказала она.

По ее словам, Трамп «не боится» применить силу против Ирана, если он сочтет данное решение необходимым. Левитт подчеркнула, что Тегеран «знает это лучше всех остальных».

Прежде спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил Трампу «незабываемым уроком».