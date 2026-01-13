Госдеп пообещал не оставить без ответа блокировку чат-бота Grok в Британии

Власти США не оставят без внимания возможную блокировку чат-бота на основе искусственного интеллекта Grok, интегрированного в соцсеть Х.

Об этом в интервью телеканалу GB News заявила заместитель руководителя Госдепартамента Сара Роджерс.

«Давайте подождем и посмотрим, что предпримет [британский медиарегулятор] Ofcom, и увидим, что США предпримут в ответ. Это важный для нас вопрос, и я думаю, мы, безусловно, хотели бы отреагировать», — сказала она.

До этого сообщалось, что Великобритания обсуждает с Австралией и Канадой международный запрет соцсети X из-за Grok.

3 января агентство Bloomberg сообщило, что модель искусственного интеллекта Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера и размещала его на своей странице в соцсети X в ответ на запросы пользователей.