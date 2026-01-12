Филиппо прокомментировал ответ МИД Франции на пост Медведева

Публикация МИД Франции о России заставляет задуматься, кто отвечает за связи с общественностью во внешнеполитическом ведомстве республики, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 9 января, опубликовал кадры удара по западной части Украины с применением комплекса «Орешник» в качестве предупреждения «правящим европейским тупицам», продвигающим идею размещения войск НАТО и Европы на Украине.

МИД Франции оперативно отреагировал на публикацию политика — сделал в соцсетях перепост сообщения и снабдил его провокационным комментарием «Пожалуйста, бойтесь Россию».

«[Задача по поддержанию] связей с общественностью французского МИД возложена на какого-то 11-летнего ребенка?!», — поинтересовался Филиппо.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла президента Франции Эммануэля Макрона за демонстрацию перевернутой карты Украины в прямом эфире на канале BFM TV.

К своему посту дипломат прикрепила видеозапись, где французский лидер демонстрирует перевернутую карту Украины в прямом эфире телеканала.