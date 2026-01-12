Тегеран принял вызов Трампа: «Мы готовы к войне»

Исламская Республика Иран полностью готова к прямому военному столкновению с Соединенными Штатами, если администрация Дональда Трампа сделает выбор в пользу силового сценария. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

© Скриншот

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что оборонный потенциал Тегерана за последнее время претерпел качественные изменения и находится на пике возможностей.

«Если Вашингтон захочет снова реализовать военный сценарий, как он это делал раньше, то мы к этому готовы», — предупредил Аббас Аракчи.

«Наша военная готовность значительна и более масштабна по сравнению с последней войной», — добавил высокопоставленный дипломат.

По мнению министра, нынешняя дестабилизация обстановки внутри страны является частью гибридной стратегии противников Тегерана. Аракчи отметил, что определенные силы намеренно провоцируют Вашингтон на открытый конфликт.

«Есть те, кто пытается втянуть США в войну для реализации интересов Израиля... США и Израиль стремятся через дестабилизацию ситуации в Иране достичь того, чего не смогли добиться войной», — пояснил глава МИД.

Тегеран при этом не закрывает двери для дипломатии. Аббас Аракчи подтвердил, что контакты со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом не прекращались даже после начала уличных боев.

"Некоторые идеи обсуждались с Вашингтоном и в настоящее время изучаются нами", - сказал министр, добавив, что обсуждается и возможность встречи с Уиткоффым.

В Тегеране пообещали дать «незабываемый урок» США

По данным источника в иранских силах безопасности, которые приводит агентство РИА Новости, в ходе беспорядков погибли более 500 человек, включая 110 сотрудников правоохранительных органов, бойцов КСИР и ополчения «Басидж». Столкновения зафиксированы в более чем 500 точках в 31 провинции. Власти утверждают, что бунтовщики используют огнестрельное оружие, мачете и самодельные бомбы, действуя по указке из-за рубежа, что и стало причиной отключения интернета. При этом правительство пытается наладить диалог. Президент Ирана Масуд Пезешкиан уже провел встречу с представителями протестующих.