Венгрия официально отказалась от участия в любых военных кампаниях, преследующих интересы внешних сил. Премьер-министр республики Виктор Орбан в годовщину «Донской катастрофы» выступил с резким предупреждением в адрес руководства Евросоюза, которое, по его мнению, пытается втянуть страны объединения в прямое противостояние с Россией.

Глава правительства подчеркнул, что Будапешт усвоил урок прошлого и не станет повторять ошибок.

«Урок усвоен. Венгрия никогда больше не будет воевать ради иностранных интересов», — заявил Виктор Орбан в социальных сетях.

«Они погибли на войне, которую Венгрия не начинала и выйти из которой у нее не было сил», — добавил премьер-министр, комментируя гибель венгерских солдат в 1943 году.

Это заявление прозвучало на фоне усиливающегося давления со стороны чиновников в Брюсселе, которые, по словам политика, подталкивают Киев к продолжению боевых действий и стремятся сделать всех членов ЕС участниками столкновения с Россией.

Орбан предостерег Европу от вреда своему народу из-за Украины

Поводом для выступления Орбана стала 83-я годовщина разгрома 2-й венгерской армии на Верхнем Дону. 12 января 1943 года советские войска начали масштабное наступление, в ходе которого из 200 тысяч венгров, воевавших на стороне нацистской Германии, почти 150 тысяч были убиты, ранены или захвачены в плен.