Глава МИД Арагчи заявил, что США пытаются втянуть в войну с Ираном

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera заявил о наличии сил, пытающихся втянуть США в войну с Тегераном в интересах Израиля. "Если Вашингтон захочет снова реализовать военный сценарий, как он это делал раньше, то мы к этому готовы. Наша военная готовность значительна и более масштабна по сравнению с последней войной", - добавил Арагчи. 12 января политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что угрозы президента США Дональда Трампа о возможных военных операциях против Ирана преувеличены, поскольку этот регион не является для Вашингтона приоритетным. Он отметил: серьезных приготовлений со стороны Соединенных Штатов пока не наблюдается. Тем не менее Вашингтон пытается через информационно-психологическую кампанию оказывать влияние на Тегеран. В этот же день председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран готов преподать американскому лидеру "незабываемый урок" в случае нападения на Исламскую Республику.