В Индии ответили Мерцу после его слов о Москве

Политика Нью-Дели в отношении выбора поставщиков военной техники определяется национальными интересами и не носит идеологического характера, рассказал первый замглавы иностранных дел Индии Викрам Мисри. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 12 января, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия хочет более тесно сотрудничать с Индией по вопросам безопасности, чтобы уменьшить ее зависимость от России.

«Наш подход к закупкам оборонной продукции полностью определяется национальными интересами. В этом задействовано множество факторов, и это, безусловно, не идеологический подход, он полностью определяется нашими интересами», — пояснил Мисри.

Дипломат уточнил, что у страны есть отработанный процесс, позволяющий определить потребности Индии в тот или иной момент времени.

Мерц заявил о желании сотрудничать с Индией «в ущерб» России

В рамках этого процесса, заметил Мисри, специалисты анализируют, что выгоднее — покупать вооружения за рубежом или производить на месте. В том случае, если выясняется, что покупать выгоднее, производится поиск поставщиков, констатировал замглавы ведомства.