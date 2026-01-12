Орбан: Венгрия не будет участвовать в войнах ради чужих интересов

БУДАПЕШТ, 12 января. /ТАСС/. Венгрия усвоила уроки Второй мировой войны и не будет больше ни с кем воевать ради чужих интересов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи 83-й годовщиной событий, которые вошли в историю его страны как "Донская катастрофа".

12 января 1943 года советские войска начали на Верхнем Дону масштабное наступление, которое привело к разгрому 2-й венгерской армии. Из 200 тыс. человек, находившихся в ее составе, погибли, были ранены, пропали без вести или были взяты в плен 148 тыс. Хотя они воевали на стороне фашистской Германии, правительство Венгрии считает необходимым сохранять о них память.

Как отметил Орбан, они погибли на войне, которую Венгрия не начинала и выйти из которой у нее не было сил. "Урок усвоен. Венгрия никогда больше не будет воевать ради иностранных интересов", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, у современной Венгрии есть силы и возможности, чтобы сказать этому "нет".

В последние месяцы Орбан неоднократно заявлял, что лидеры Евросоюза подталкивают Украину к продолжению военных действий против России и стремятся втянуть в этот конфликт все страны ЕС. Будапешт считает, что это создает угрозу прямого столкновения с Москвой и чревато началом новой мировой войны. Венгерское правительство не раз подтверждало, что будет стремиться не допустить такого развития событий и в любом случае намерено оставаться в стороне от украинского конфликта.