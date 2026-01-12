В Киеве и области массово закрывают супермаркеты

Крупные торговые сети начали закрывать супермаркеты в Киеве из-за проблем с электроснабжением. Об этом пишет украинское издание «Инсайдер» в Telegram-канале.

Как уточняют авторы, речь идет о супермаркетах «АТБ», «Аврора» и «Сильпо». По данным издания, генераторы не выдерживают нагрузки.

Аналогичная ситуация сложилась и в Киевской области.

Накануне украинский холдинг ДТЭК назвал ситуацию в энергетике республики самой сложной за зиму. Президент Владимир Зеленский согласился с этим и заявил, что ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме. Мэр столицы Виталий Кличко на фоне проблем в коммунальной сфере признался, что Украина «не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак, даже в Киеве». Тем временем жители Киевской области начали выходить на протесты и перекрывать дороги.

10 января в ДТЭК сообщили, что 100 тысяч семей остались без электричества в Днепропетровской области. Отключения затронули часть жителей левого берега Днепра, а также частично Саксаганский и Покровский районы Кривого Рога.