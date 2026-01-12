В США рассказали, сколько аннулировали виз из-за нарушений закона

Госдепартамент США аннулировал более 100 тысяч виз, выданных лицам, которые были уличены в нарушении американского законодательства на территории страны. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети X.

© Газета.Ru

В публикации отмечается, что из 100 тысяч — около 8 тысяч виз были студенческими, еще 2,5 тыс. спецвиз, выданных лицам, имевшим контакты с правоохранительными органами в связи с преступной деятельностью.

В ведомстве добавили, что подобные меры направлены на обеспечение внутренней безопасности страны.

«Мы продолжим депортировать этих преступников, чтобы обеспечить безопасность Америки», — добавили в Госдепе.

В августе министерство внутренней безопасности (МВБ) США предложило ограничить срок пребывания в стране иностранных журналистов, студентов и лиц, приехавших по программам обмена.

В конце мая 2025 года газета The Washington Post писала, что администрация президента Дональда Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе свыше 200 тыс. украинцев. Под депортацию также могут попасть граждане Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и других стран.