Стало известно, в каких условиях содержится Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в тюрьме в нормальных условиях, не жалуется на условия содержания, рассказал журналистам посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

3 января 2026 года спецназ США похитил Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. После похищения политика доставили в США и препроводили в тюрьму.

«Что касается тюрьмы, по имеющимся у нас сведениям, адвокаты президента Мадуро сообщают о том, что он содержится в нормальных условиях и не жалуется на условия содержания», — пояснил дипломат.

По его словам, Мадуро подтвердил, что намерен твердо стоять до конца и объявил себя «военнопленным президентом Боливарианской Республики Венесуэла».

Ранее сообщалось, что исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента.