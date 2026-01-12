Зеленский выдвинул России требования по окончанию конфликта

Россия должна дать четкий ответ на сформулированные США и Украиной предложения по окончанию конфликта.

Требования к Москве выдвинул в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий ответ от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях», — заявил украинский лидер.

Он также призвал оказать давление на Москву, если Россия не станет принимать требования Украины по мирному урегулированию.

Ранее Зеленский заявил, что обсуждает потенциальное соглашение о свободной торговле с США в рамках более широкого пакета мер по восстановлению страны после окончания конфликта. По его словам, сделка будет включать нулевые тарифы на торговлю с США и будет распространяться на некоторые промышленно-развитые районы Украины.