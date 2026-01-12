Президент Мексики оценила возможность военных действий США в своей стране

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум рассказала, что в понедельник, 12 января, провела «очень хорошую беседу» с главой США Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС.

На днях в интервью Fox News американский лидер заявил о переходе к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке. Он указал, что картели «фактически управляют Мексикой».

Журналисты попросили главу государства раскрыть, возможно ли вторжение США в Мексику или наземная операция исключается.

Президент Мексики ответила, что Вашингтон не планирует вводить войска в республику.

«У нас состоялась очень хорошая беседа с Трампом. Мы обсудили различные темы, включая безопасность с уважением к нашему суверенитету, сокращение незаконного оборота наркотиков, торговлю и инвестиции», — пояснила Шейнбаум.

По ее словам, Вашингтон может изменить свое решение. В этом случае, добавила она, власти Мексики будут добиваться новых переговоров.

Президент Мексики констатировала, что сотрудничество и взаимодействие в рамках взаимного уважения всегда приносят результаты.