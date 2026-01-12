Европарламент запретил иранским дипломатам доступ в свои здания. Об этом сообщила председатель ЕП Роберта Метсола.

© Global look

«Сегодня я приняла решение запретить всем дипломатическим сотрудникам и любым другим представителям Ирана находиться во всех помещениях Европейского парламента», - написала она в соцсети Х.

Это решение связано с нестабильной внутриполитической обстановкой в Иране и массовых беспорядков. Ранее в МИД Ирана заявили, что демонстранты получали указания из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений с протестующими в разных регионах Ирана погибли 38 сотрудников правоохранительных органов.

Протесты начались 28 декабря с акции торговцев центрального рынка Тегерана, которые вышли на улицы из-за резкого падения курса риала с 817,5 тыс. до 1,4-1,5 млн риалов за доллар.