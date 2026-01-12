В России оценили желание Санду ликвидировать Молдавию

Майя Санду сообщила, что проголосовала бы за ликвидацию своего государства, если бы был организован референдум по этому вопросу. Она обосновала свою позицию размерами страны и необходимостью «противостоять России». «Посмотрите, что происходит вокруг Молдовы сегодня. Посмотрите, что происходит в мире. Такой маленькой стране, как Молдова, всё сложнее выжить как демократии, как суверенной стране и, конечно, противостоять России», — пояснила она в интервью британским журналистам Рори Стюарту и Аластеру Кэмпбеллу. Майя Санду признала, что сейчас в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение с Румынией. При этом, по её словам, большинство граждан выступает за вхождение республики в ЕС. Президент считает этот путь «более реалистичным».