В Венгрии отреагировали на дерзкие требования Киева
Отказ президента США Дональда Трампа от финансирования Украины вынудит Евросоюз полностью содержать Киев, предупредил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.
Украинский премьер-министр Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно $800 млрд. По ее словам, Киев рассчитывает получить эти деньги от партнеров.
«Президент США высказался ясно. С момента своего избрания Америка для него всегда была на первом месте, и он не будет раздавать деньги американских избирателей бесплатно, поэтому очевидно, что Брюссель, исходя из своей военной политики, хочет отдать эти $800 млрд Украине», — отметил Сийярто.
Министр заметил, что пока нынешнее правительство Венгрии руководит страной, деньги Киеву не отправят.
Ранее сообщалось, что бюджет Украины на 2026 год принят с огромной «дырой» в $45 млрд. В качестве источников возможного пополнения указаны гранты и кредиты от западных союзников.