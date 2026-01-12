Трамп захотел найти способы ослабить власть в Иране
Президент США Дональд Трамп проведет совещание Совета по национальной безопасности (СНБ) для обсуждения возможных вариантов поддержки протестов в Иране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Ранее спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов ответить на возможную атаку США на Исламскую Республику и преподать Трампу «незабываемый урок».
12 января Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее ударами» по стране в случае атаки Ирана на американские военные и коммерческие объекты. Президент США отметил, что он владеет «мощными» вариантами действий.