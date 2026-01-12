Уиткофф и глава МИД Ирана обсудили протесты в республике

Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи на выходных обсудили беспорядки в исламской республике и возможность проведения встречи. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

© Global look

Как отмечается в публикации, "Арагчи связался с <...> Уиткоффом в выходные в свете угроз президента США [Дональда] Трампа применить военную силу" против Ирана. Они "обсудили возможность проведения встречи в предстоящие дни". По мнению источников, "данный контакт, по всей видимости, был попыткой со стороны Ирана обеспечить деэскалацию с США". Источники не уточнили, говорили ли Уиткофф и Арагчи по телефону или обменялись текстовыми сообщениями.