Финляндия отказалась выпустить из страны россиян с задержанного судна

Финляндия запретила выезжать из страны троим россиянам с задержанного ранее финскими правоохранителями судна Fitburg.

Об этом сообщило посольство России в Хельсинки, передает РИА Новости.

«В Финляндии по-прежнему остаются трое россиян (капитан и два помощника), в отношении которых действует запрет на выезд из страны», — отметили в диппредставительстве.

На период следствия граждане России будут проживать в гостинице в Хельсинки. Посольство находится в тесном контакте с ними.

31 декабря 2025 года финские власти проинформировали российское посольство о задержании следовавшего из России в Израиль грузового судна. На борту находились 14 членов экипажа — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.

12 января было принято решение освободить задержанное грузовое судно Fitburg. Оно будет выведено из Финляндии под конвоем.