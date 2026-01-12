В НАТО выразили опасения из-за роста влияния России и Китая в Арктике

Арктика имеет стратегическое значение для Североатлантического альянса, однако Россия и Китай продолжают усиливать присутствие в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет «Интерфакс».

© газета.ру

По его словам, все страны альянса сходятся во мнении относительно важности Арктики.

«По мере того как открываются новые морские пути, растут риски более активного присутствия России и Китая в регионе», — сказал он.

Генсек напомнил, что из восьми арктических стран только Россия не входит в НАТО. При этом Китай, несмотря на отсутствие географической принадлежности к Арктике, фактически становится «арктической державой» с учетом масштабов своей активности и растущего интереса к региону, отметил Рютте.

Он призвал страны НАТО к совместной работе для сохранения Арктики безопасной.

В декабре посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что страны НАТО рассматривают Крайний Север в качестве потенциального театра военных действий. По словам дипломата, западные страны продвигают ложные нарративы о якобы растущей угрозе со стороны Китая в Арктике, но в действительности из всех неарктических государств именно внерегиональные страны-члены Североатлантического альянса и, в первую очередь, Великобритания привносят наибольшую напряженность в высокие широты.

В ноябре газета Politico писала, что Великобритания взяла на себя роль ключевого игрока в подготовке НАТО к конфликту с Россией в Арктике. Великобритания еще в 2014 году возглавила группу европейских «стран-единомышленниц» в подготовке к угрозам якобы со стороны России на северном фланге альянса.