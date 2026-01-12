В Венгрии выразили готовность для проведения саммита РФ и США

Будапешт по-прежнему открыт для диалога между Россией и США, даже на фоне обострения международной напряженности. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер подтвердил готовность страны предоставить свою площадку для возможного саммита двух стран. Об этом он заявил журналистам в Вене, отвечая на вопрос РИА Новости.

Визит венгерского политика в Австрию включал переговоры с председателем Национального совета Вальтером Розенкранцем и совместную пресс-конференцию.

Ключевым стало заявление Кёвера о готовности Венгрии выступить хозяином встречи. Правда, спикер парламента отметил, что для этого необходимо движение к миру, чего пока не наблюдается.

«Если лидеры США и России смогут договориться по вопросам мира, важным вопросам, так, что это приведет к двусторонней встрече на высшем уровне, то Венгрия, Будапешт стали бы отличным местом для этого и готовы к реализации этой встречи», — заявил Кевер.

При этом политик выразил осторожный оптимизм, предположив, что диалог между Москвой и Вашингтоном может продолжать идти в дипломатических коридорах.