Стратегию Трампа в отношении Ирана объяснили

Президент США Дональд Трамп нацелен на смену исламского режима в Иране. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

По мнению востоковеда, в администрации Трампа фактически приняли логику Израиля, который рассматривает Иран как ключевую угрозу собственной безопасности. Вместе с тем американское руководство считает, что прямое вмешательство в иранские дела не приведет к этой цели, а более эффективной может стать точечная поддержка протестного движения.

«Военное вмешательство может окончательно дискредитировать протестное движение. И тогда даже самые жесткие меры, принятые властью против своих оппонентов, будут [положительно] восприняты обществом», — объяснил эксперт.

Ранее эксперт Григорий Лукьянов оценил вероятность проведения военной операции США в Иране. По его мнению, американские аналитики видят много негативных последствий этого шага.