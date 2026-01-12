Пока вы не уснули: единственный козырь Зеленского и главная цель Трампа после Венесуэлы

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп рассказал о единственном козыре Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что он остался единственным козырем у Владимира Зеленского. Такое мнение американский лидер высказал в интервью The New York Times.

Напомним, что 28 февраля 2025 года Зеленский и Трамп публично поспорили во время переговоров в Белом доме. В ходе встречи Зеленский начал критиковать руководство России и выступил против компромиссов с Москвой. Трамп в ответ сказал Зеленскому, что тот «находится не в лучшем положении» и у него «нет козырей».

США обвинили Данию в незаконной оккупации Гренландии

После окончания Второй мировой войны Дания фактически повторно установила контроль над Гренландией, якобы обойдя при этом нормы Организации Объединенных Наций (ООН). Такое заявление сделал спецпосланник США по Гренландии, губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри, назначенный на этот пост главой Белого дома Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником по вопросам Гренландии. Впоследствии Лэндри публично подтвердил, что Вашингтон намерен добиваться включения острова в состав Соединенных Штатов. Сам Трамп в свою очередь сказал, что если США не получат Гренландию, это вместо них сделают РФ и Китай.

На Кипре пропал уральский бизнесмен: к поискам подключили авиацию

На Кипре ведутся масштабные поиски экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, исчезнувшего 7 января в районе Лимасола. Уже пять дней местная полиция прочесывает окрестности с помощью дронов и вертолёта. На сайте полиции размещена ориентировка: 56-летний Баумгертнер худощавого телосложения, седой, рост около 190 см, был одет в чёрные шорты и рубашку с короткими рукавами.

Как сообщает 59.RU, последним местом, где зафиксирован сигнал его телефона, стала деревня Писсури. Поиск усложняют погодные условия — проливные дожди уже вынудили на время приостановить операцию, но утром команда спасателей вернулась к работе.

Названа главная цель Трампа после Венесуэлы

© Bonnie CashZumaTACC

Администрация президента США Дональда Трампа определила Кубу своей следующей приоритетной мишенью после завершения активной фазы действий в Венесуэле. Как сообщил в интервью изданию News.ru политолог-американист Малек Дудаков, Белый дом намерен закрыть «гештальт 60-х годов», используя критическую зависимость Гаваны от внешних поставок ресурсов.

По версии эксперта, Вашингтон рассматривает сценарий жесткого удушения островной экономики через морскую блокаду.

Приставы открыли производство по выселению Долиной из квартиры

© РИА Новости

Судебные приставы начали исполнительное производство по выселению Ларисы Долиной из квартиры в центре Москвы, сообщила ТАСС адвокат артистки Мария Пухова.

Юрист подтвердила, что приставы возбудили исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье, отметив при этом, что, по ее мнению, "никакой необходимости в этом нет".

Концерт Тимати закончился массовой давкой и вызовом скорой помощи

На концерте рэпера Тимати в Якутске возникла серьезная давка в зоне гардероба, что привело к вызову скорой медицинской помощи для одного из зрителей. Инцидент произошел после завершения выступления при попытке большого количества людей одновременно покинуть зал, передает Readovka.

По словам очевидцев, организаторы не обеспечили безопасный и логичный маршрут движения для внушительной аудитории. В результате, чтобы забрать верхнюю одежду, людям приходилось подолгу находиться в плотной толпе, где многие испытывали головокружение и симптомы панической атаки.

Российский поселок остался без тепла в 37-градусный мороз

Поселок Новый Ургал в Хабаровском крае отключили от отопления. О ситуации пишет Telegram-канал Mash.

Отключение объясняют поломкой на местной котельной. После приостановки подачи ресурса сначала исчезла горячая вода, а вскоре стали остывать батареи. В квартирах температура опустилась всего до семи градусов. В котельной начался ремонт, но сроки его окончания пока неизвестны. При этом на улицах поселка стоит 37-градусный мороз.

Украина атаковала объекты России умными авиабомбами

За сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Модель умных бомб в ведомстве не назвали. Атакованные ими объекты также не раскрываются.

Дворец сделал важное заявление о больной раком Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон уже два года борется с раком. В сентябре прошлого года она закончила курс химиотерапии и сообщила, что болезнь ушла в ремиссию. Сейчас принцесса почти полностью вернулась к исполнению королевских обязанностей: она все чаще появляется на публике, много работает в офисе во дворце.

Поклонники королевской семьи теперь с нетерпением ждут новых публичных выходов Кейт, воспринимая их как подтверждение того, что принцесса выздоравливает. Кенсингтонский дворец сегодня, 12 января, порадовал британцев, сделав важное заявление. Уже через три дня Миддлтон проведет прием в Виндзорском замке. Гостями Кэтрин станут любимицы всей Британии — женская команда Англии по регби. В прошлом году девушки разгромили Канаду и стали чемпионками мира.

Спикер ЕК Пиньо: в какой-то момент Евросоюзу придется начать переговоры с Россией

Европейскому союзу (ЕС) в какой-то момент придется начать переговоры с Россией. Об этом заявила представитель Еврокомиссии , чьи слова приводит ТАСС.

В то же время спикер ЕК заметила, что до «этого уровня» еще не удалось добраться.

