Капитуляция Украины приближается, но украинский лидер Владимир Зеленский и главы европейских государств действуют так, будто они победители в конфликте.

Об этом заявило сербское издание Novosti.

«Большая проблема Зеленского и его союзников в том, что они, будто победители, выдвигают требования. Как будто они возвращают города, занятые российскими войсками. Из-за этого западные союзники, как и Киев, не могут избавиться от надменности и составить реальный план», — отмечается в публикации.

В материале указано, что с каждым продвижением Вооруженных сил (ВС) России растет вероятность того, что Киев окажется в ситуации, вынуждающей подписать капитуляцию. Сообщается, что Украину в ближайшее время ждет банкротство, что означает отсутствие средств на продолжение конфликта.

Ранее Владимир Зеленский предложил вновь продлить всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине на 90 дней. В соответствии с законопроектом военное положение и мобилизацию могут продлить с 3 февраля.