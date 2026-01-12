Дворец сделал важное заявление о больной раком Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон уже два года борется с раком. В сентябре прошлого года она закончила курс химиотерапии и сообщила, что болезнь ушла в ремиссию. Сейчас принцесса почти полностью вернулась к исполнению королевских обязанностей: она все чаще появляется на публике, много работает в офисе во дворце.

Поклонники королевской семьи теперь с нетерпением ждут новых публичных выходов Кейт, воспринимая их как подтверждение того, что принцесса выздоравливает. Кенсингтонский дворец сегодня, 12 января, порадовал британцев, сделав важное заявление. Уже через три дня Миддлтон проведет прием в Виндзорском замке. Гостями Кэтрин станут любимицы всей Британии — женская команда Англии по регби. В прошлом году девушки разгромили Канаду и стали чемпионками мира.

Принцесса проведет экскурсию по Виндзору для игроков и сотрудников команды, а после они еще раз отпразднуют победу. Спортсменки привезут с собой Кубок мира по регби, чтобы показать его Миддлтон во время приема.

Отметим, что принц и принцесса Уэльские известны своей любовью к спорту. В 2007 году, в первые дни их романа, пара присоединилась к принцу Гарри, чтобы посмотреть игру Англии против Италии в матче шести наций в Твикенхэме.

В 2022 году Кэтрин была назначена покровительницей Футбольного союза регби (RFU) после того, как принц Гарри был вынужден отказаться от должности в рамках сделки Megxit. В то время как принцесса - покровитель RFU, принц Уильям является покровителем Уэльского регбийного союза.