Страны Евросоюза готовят новые санкции против Ирана

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни заявил, что Евросоюз может признать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам аль-Ануни, ЕС готовит предложение по «более строгим» санкциям против Ирана. Он заявил, что страны-члены ЕС «в конфиденциальном порядке» обсуждают внесение КСИР в список террористических организаций.

КСИР - элитная и самая мощная часть вооруженных сил Ирана. КСИР защищает сам политический строй страны и идеалы исламской революции, обладая широкими политическими и экономическими полномочиями.

Власти США, Израиля и некоторых других стран объявили КСИР (и/или подразделения КСИР) террористической организацией. Глава МИД Израиля Гидеон Саар 11 января призвал ЕС последователь американскому и израильскому примеру.

«Процедуры идут, <…> такое решение должно быть принято государствами-членами [ЕС] единогласно», - отметил аль-Ануни.

С конца декабря 2025 года в Иране продолжаются протесты. Они начались на фоне экономического кризиса, но затем приобрели антиправительственный характер.

По оценкам правозащитников, во время столкновений в Иране погибли более 500 человек, несколько сотен из которых были демонстрантами, а около пятидесяти - сотрудниками сил безопасности. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану военным вмешательством в случае убийств демонстрантов.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил 12 января, что ситуация с протестами в стране «находится под полным контролем» сил безопасности.