Европейский союз официально признал неизбежность прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, что знаменует собой радикальный сдвиг в дипломатии Запада к началу 2026 года.

На брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, отвечая на вопросы журналистов о новой позиции европейских лидеров, подтвердила, что диалог с Кремлем станет необходимым этапом урегулирования глобального кризиса.

«Очевидно, что в какой-то момент нам придется вести переговоры и с президентом Путиным», — заявила Паула Пиньо, чьи слова цитирует агентство РИА Новости.

Представитель исполнительного органа ЕС добавила важную оговорку: «Мы еще не на этом уровне».

Признание Брюсселя прозвучало на фоне резонансного заявления председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони. Глава итальянского правительства на итоговой пресс-конференции призвала коллег по союзу начать диалог с Москвой. Мелони подчеркнула, что в этом вопросе она солидарна с позицией президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее также высказывался в пользу возобновления контактов.

По мнению премьер-министра Италии, переговоры должны носить централизованный характер под эгидой Евросоюза, чтобы избежать ситуации, когда каждое государство будет «идти само по себе».