ЕС может быть силен в противостоянии с Российской Федерацией и Соединенными Штатами, но не с главой евродипломатии Каей Каллас, заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По мнению Фицо, работа Каллас является позорным провалом.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал ненависть к русским единственным навыком Евросоюза. Он указал на то, что европейское объединение переживает ужасный кризис, в котором выживут лишь сильные.