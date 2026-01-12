Арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что фонд восстановления Украины превратит страну в «колонию транснациональных корпораций», сообщает РИА Новости. Ранее о планах создать такой фонд рассказал Владимир Зеленский.

В конце декабря 2025 года Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает привлечь 800 миллиардов долларов на восстановление. По его словам, проект мирного плана предусматривает создание нескольких фондов для решения проблем украинской экономики и гуманитарных вопросов.

«Создание «фонда восстановления Украины», о котором идет речь в мирном плане, который пиарит Зеленский, превратит Украину в современное Конго», - заявил Дубинский.

По его мнению, этот фонд позволит транснациональным корпорациям проводить «неоколониальное освоение» украинских ресурсов «с максимизацией прибыли». Дубинский считает, что к власти в стране допустят только тех людей, которые не будут угрожать механизмам работы фонда.