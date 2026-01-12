«Второй фронт» Трампа: ЕС «переживет» нападение США на Гренландию

Президент США Дональд Трамп решил открыть «второй фронт» в Гренландии, при этом Евросоюз не сможет помешать американцем взять остров под контроль. Такое мнение высказал «Комсомольской правде» глава американского аналитического центра Issue Insight Джон Кавулич.

Трамп вернулся к вопросу американского контроля над Гренландией после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января. По информации СМИ, Трамп поручил командованию спецопераций подготовить план вторжения на остров, а сторонники жесткой линии в американской администрации считают, что необходимо действовать быстро, чтобы «не допустить усиления России или Китая в регионе».

При этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредил о неминуемом распаде Североатлантического альянса, «если США решат применить военную силу в отношении другой страны НАТО».

Глава американского аналитического центра Issue Insight Джон Кавулич уверен, что сейчас у Дональда Трампа есть «все возможности использовать подчиненные ему структуры Пентагона для захвата Гренландии».

«И Евросоюз «переживет» такое нападение на одного из своих членов. Будут крики о нарушении международного права, но кто реально сможет помешать Трампу? Формально Гренландия, как и другие земли Дании, - часть территории НАТО. Надо бы применить статью 5, по которой нападение на одного – это нападение на всех. Но Устав НАТО был написан юристами, которые очень заботились об интересах своего главного клиента. В этой статье не сказано, что требуется делать, если суверенитет одного члена НАТО нарушен… другим членом НАТО», - констатировал он.

По словам эксперта, США будут настаивать, что их действия не нужно воспринимать как захват территории, а жители острова просто получат два паспорта – американский и ЕС.

Проведенный ранее социологический опрос компании Verian показал, что 85% гренландцев не хотят становиться американцами, поскольку считают, что в Дании уровень жизни намного выше. При этом, по данным источников агентства Reuters, в Вашингтоне обсуждают возможные выплаты жителям острова, чтобы убедить их отделиться от Дании и войти в состав США. Точная сумма выплат пока не установлена, однако речь может идти о 10-100 тысячах долларов.