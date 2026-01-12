В Киеве начались экстренные отключения электричества

Экстренные отключения света начались на всей территории Киева.

Об этом сообщил энергетический холдинг "ДТЭК".

"Киев: по указанию "Укрэнерго" применены экстренные отключения по всему городу", - говорится в сообщении в Telegramм-канале компании.

Ранее в Минэнерго Украины сообщали, что в Киеве действовали аварийные отключения электроэнергии. Экстренные отключения вводятся в качестве срочной меры для балансировки системы. Они действуют неопределенное время.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года. На прошлой неделе в городе в очередной раз вводились аварийные отключения света из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления.