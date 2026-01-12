Что происходит в мире сегодня: землетрясение у берегов РФ и заявление Ирана о протестах

В понедельник, 12 января, у берегов Камчатки произошло землетрясение. В этот же день МИД Ирана обвинил участников беспорядков в стране в связях с иностранными силами, а суд ООН начал слушания по иску против Мьянмы.

У берегов Камчатки произошло землетрясение

В Тихом океане у побережья Камчатки 12 января зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском. Очаг землетрясения находился на глубине почти в 48 километров.

Участников протестов в Иране обвинили в связях с иностранными силами

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что участники беспорядков в стране получали указания из-за границы стрелять по людям. Об этом сообщает телеканал Al-Alam. Аракчи назвал зачинщиков беспорядков террористами. По его словам, у иранских властей есть записи голосовых сообщений, которые приходили этим людям «из-за рубежа».

Министр утверждает, что им приказали стрелять по полицейским и населению, чтобы росло количество жертв. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану военным вмешательством, если во время протестов будет много жертв. Как утверждает Аракчи, террористы получили от неких сил «80 миллионов за нападения на полицейские участки».

Кулеба: украинцы готовы отказаться от территорий

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское население одобрит отказ Киева от территориальных споров с Россией. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на украинские СМИ. По словам Кулебы, результаты соцопросов - это «одна история, а то, что говорят люди на улицах и на кухнях - совсем другая».

Кулеба заявил, что украинское общество готово принять отказ от территориальных претензий в обмен на «сильную армию, миллиарды на восстановление и членство в ЕС». Экс-министр выразил надежду, что идея с референдумом по мирному соглашению сработает, поскольку это «единственный шанс защитить страну от ненасытных кровожадных украинских политиков».

Венесуэла освободила двух заключенных-итальянцев

Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Венесуэла освободила двух итальянцев, больше года находившихся в местных тюрьмах. Об этом он написал в соцсети X.

Альберто Трентини и Марио Бурло были переданы посольству Италии в Каракасе. Таяни отметил, что итальянцы хорошо себя чувствуют и вскоре вернутся в Италию. Министр подчеркнул, что их освобождение - «сильный сигнал от президента Делси Родригес, который итальянское правительство высоко ценит».

Суд ООН начал слушания по иску против Мьянмы

Международный суд ООН 12 января начал слушания по существу по иску Гамбии к Мьянме, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. В иске Гамбии Мьянма обвиняется в нарушении конвенции о геноциде.

Министерство юстиции Гамбии подало иск в Международный суд ООН в ноябре 2019 года, обвинив власти Мьянмы в геноциде рохинджа - местной этнической группы, исповедующей ислам. Аун Сан Су Чжи, на тот момент глава МИД Мьянмы и лауреат Нобелевской премией мира 1991 года, заявляла, что армия Мьянмы защищала страну от вооруженных мятежников.