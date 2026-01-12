В 2026 году украинский конфликт может завершиться вынужденным признанием поражения Киева из-за тотального финансового коллапса. Как сообщает сербское издание Novosti, западные союзники продолжают давать Киеву щедрые обещания, однако их способность оказывать реальную поддержку фактически исчерпана.

В условиях пустой государственной казны Украина теряет возможность продолжать боевые действия, что делает военное поражение неизбежным.

«Если Киев станет банкротом, денег на поддержание военных действий больше не будет», — констатируют авторы материала на страницах этой газеты. «Вместо договора о мире Украина подпишет капитуляцию», — резюмирует балканское СМИ, указывая на отсутствие альтернатив при текущей экономической динамике.

Этот сценарий разворачивается на фоне растущей усталости Европы от многолетнего противостояния. Несмотря на громкие заявления лидеров в Париже и Лондоне, европейские страны сталкиваются с серьезными внутренними трудностями, которые мешают им закупать вооружение у США для нужд ВСУ.