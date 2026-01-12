Какие протесты проходят в мире: беспорядки в Иране и марш против Трампа

В настоящее время в мире проходят различные протесты. В частности, тысячи жителей Нью-Йорка вышли на улицы, чтобы выразить недовольство политикой президента США Дональда Трампа, передает «Абзац».

Участники акции, собравшиеся на Пятой авеню у Trump Tower, выразили протест против жестких методов работы иммиграционной службы ICE, а также против действий США в отношении Венесуэлы.

Протестующие громко заявляли: «Нет королям, нет войне, нет ICE!» и призывали: «Дональд Трамп, уходи!» К акции присоединились и некоторые политики, как сообщают местные издания.

Напомним, что 3 января Дональд Трамп сообщил о проведении в Венесуэле «чрезвычайной военной операции», в результате которой были захвачены президент страны Николас Мадуро и его жена. Они были вывезены в США, обвинены в наркотерроризме и предстали перед судом.

Кроме того, в настоящее время протесты проходят в Иране. В ходе них, по данным Human Rights Activists News Agency (HRANA), погибли 544 человека, включая 483 демонстрантов и 47 силовиков, передает rfi.fr.

В стране с 8 января отключен интернет, но информация передается через альтернативные каналы. Президент США Дональд Трамп заявил, что иранское руководство связалось с Вашингтоном для переговоров, но не исключил возможности военного вмешательства. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности к переговорам на условиях взаимного уважения.

Напомним, что 29 декабря 2025 года на фоне девальвации национальной валюты и резких колебаний курса в центре Тегерана начались акции протестов. Демонстрации постепенно перекинулись и на другие регионы страны.