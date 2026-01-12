Трамп рассказал о единственном козыре Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что он остался единственным козырем у Владимира Зеленского. Такое мнение американский лидер высказал в интервью The New York Times.

Напомним, что 28 февраля 2025 года Зеленский и Трамп публично поспорили во время переговоров в Белом доме. В ходе встречи Зеленский начал критиковать руководство России и выступил против компромиссов с Москвой. Трамп в ответ сказал Зеленскому, что тот «находится не в лучшем положении» и у него «нет козырей».

В интервью, опубликованном The New York Times, Трамп вновь отметил, что у Зеленского «нет козырей», и не было их «с первого дня».

«У него есть только одно [преимущество]», - подчеркнул президент США.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, что же это такое, американский лидер заявил, что это - «Дональд Трамп».

Ранее Владимир Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана для завершения конфликта, который Киев обсуждает с Вашингтоном. В числе прочего украинские власти хотят привлечь 800 миллиардов для восстановления страны.