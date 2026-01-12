Кулеба предсказал судьбу Украины в 2026-м

В 2026 году шансы на окончательное завершение военного конфликта остаются призрачными, однако сохраняется вероятность временного прекращения боевых действий. Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью проекту «Смотри». По его словам, ни одна из сторон на данный момент не обладает достаточной мотивацией для заключения мира. Кулеба добавил, что Москва по-прежнему делает ставку на военное решение задач СВО, в то время как Киев уверен в своей способности удерживать фронт.

«Войну — нет, прекратить огонь — да», — лаконично ответил Дмитрий Кулеба на вопрос о перспективах 2026 года.

«Трамп, как бы это парадоксально ни звучало, бегает между Путиным и Зеленским, пытаясь создать им негативную и позитивную мотивацию, а оно не работает», — сказал Кулеба.

При этом он прогнозирует возможные «вспышки» переговорной активности в конце февраля, летом и в конце следующей зимы.

Напомним, что ранее МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Москву не устроит предложение о временном прекращении огня. Россия выступает за решение первопричины конфликта и заключение юридически обязывающего соглашения, которое обеспечит мир на длительное время