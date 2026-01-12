Американский сенатор дал совет Трампу в отношении Гренландии

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол предостерег президента США Дональда Трампа от резких высказываний в отношении Гренландии, поскольку вопрос ведения боевых действий подрывает дипломатические усилия о покупке острова. Его слова приводит телеканал ABC.

Пол выразил сомнение в том, что заявления президента Трампа о захвате Гренландии военной силой воплотятся в жизнь, отметив сильную двухпартийную оппозицию, но призвал президента воздержаться от подобных угроз, если он хочет заключить сделку о покупке острова.

«Но допустим, вы хотите купить Гренландию — и я не оспариваю, что мы, возможно, тоже этого хотим — вы не добьетесь этого, зля и унижая местных жителей и говоря: «Мы введем морских пехотинцев и захватим [территорию], если вы нам ее не продадите». Это вряд ли заставит их захотеть продать ее нам», — сказал Пол.

По его словам, такие высказывания приведут к эффекту, который будет обратным желаемому.

В январе 2026 года отношения между США и Европой обострились после того, как Трамп заявил о намерении захватить остров Гренландия, который принадлежит Дании. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас отметила, что НАТО способно «развеять опасения» по поводу безопасности Гренландии. А СМИ сообщали о том, что Германия и Британия задумались об отправке своих войск в Гренландию.