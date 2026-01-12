«Истинное зло»: поступок российского рабочего активно обсуждают за рубежом

История о рабочем из Оренбурга, который аккуратно переставил лопатой слепленного ребенком снеговика с проезжей части на безопасное место у тротуара, вызвала широкий резонанс в зарубежных соцсетях, передают «ИноСМИ».

Ирландский журналист Чей Боуз иронично назвал этот поступок «новым неопровержимым доказательством бессердечности русских», сопроводив пост видеороликом с рабочим. Запись быстро собрала сотни откликов от пользователей по всему миру. Многие комментаторы увидели в этом простом жесте доброту и чудо. Один из них назвал ситуацию «истинным злом».

«Когда дети обнаружат, что снеговик “ушел” на новое место, в них зародится вера в чудеса на всю жизнь», — написала одна из пользовательниц.

Другие отметили заботу рабочего, который «велел» снеговику никуда больше не уходить. Также появились ироничные сравнения, например, с гипотетическим строгим преследованием за строительство снежной фигуры без лицензии в Германии.