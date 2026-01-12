В США предрекли «конец НАТО» при одном условии

Американский сенатор-республиканец Крис Мерфи заявил, что попытка президента США Дональда Трампа захватить Гренландию силой будет означать конец НАТО.

© Газета.Ru

Его слова приводит телеканал NBC.

«Это означало бы конец НАТО», — сказал Мерфи, отвечая на соответствующий вопрос телеведущей.

По его словам, при таком развитии событий для защиты Гренландии понадобится участие других стран НАТО, а это поставит США в состояние конкуренции с давними союзниками вроде Франции и Великобритании.

В январе 2026 года отношения между США и Европой обострились после того, как Трамп заявил о намерении захватить остров Гренландия, который принадлежит Дании. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас отметила, что НАТО способно «развеять опасения» по поводу безопасности Гренландии. А СМИ сообщали о том, что Германия и Британия задумались об отправке своих войск в Гренландию.