Это изменит мир: Иран оказался на пороге великого обрушения

Масштабные протесты в Иране перешли в фазу системного кризиса, создавая реальную угрозу свержения действующей власти. С таким мнением выступил политолог Юрий Светов в интервью изданию News.ru. Он отметил, что нынешняя дестабилизация вызвана не только внешним вмешательством, но и глубоким экономическим обмороком страны, а основной движущей силой бунта стали не студенты, а торговцы, доведенные до отчаяния обвалом национальной валюты на 40% и гигантской инфляцией.

«Из-за чего люди вышли на улицы? Из-за того, что американцы им дали отмашку, или потому что курс риала рухнул на 40%, гигантски выросла инфляция?» — задается вопросом эксперт в беседе с журналистами портала.

«На улицы вышли не студенты первыми, вышли торговцы. Это восточная страна, где базар является основой жизни общества», — подчеркнул Юрий Светов.

Иран ответил на угрозы Трампа

«Конечно, американцы пользуются ситуацией, разгоняют ее, и, возможно, Израиль, у которого есть агентура... Но и проблемы внутри страны нельзя исключать», — добавил аналитик, отметив, что без диалога с населением власти Тегерана обречены.

На этом фоне агентство Bloomberg выпустило материал, в котором говорится, что Иран приближается к революции, которая изменит мир.

"Если восстание приведет к свержению Исламской Республики, это перевернет мировую геополитику и энергетические рынки, что повлечет за собой риск широкомасштабного хаоса", - отмечается в публикации.

Бывший аналитик ЦРУ Уильям Ашер заявил агентству, что ключевая причина кризиса - экономика, а возможности режима удержать контроль стремительно сокращаются. Он назвал происходящее "самым важным моментом для Ирана за десятилетия".

Ранее президент США Дональд Трамп публично заявил, что Вашингтон "очень внимательно следит за ситуацией" и изучает "очень сильные варианты".