Миллионы поляков получили брошюры с инструкциями на случай войны

Каждое домохозяйство в Польше получит брошюру с инструкциями на случай начала войны. Сюрприз от минобороны обнаружили в своих почтовых ящиках уже 4 миллиона польских граждан, сообщил в интервью телеканалу Polsat замглавы военного ведомства Цезарий Томчик.

По словам представителя министерства, всего планируется напечатать 13 миллионов экземпляров "Руководства по безопасности". Издание подготовлено министром национальной обороны и министром внутренних дел. Томчик настоятельно советует полякам ознакомиться с этой важнейшей информацией.

Руководство, в частности, содержит инструкции по созданию запасов продовольствия. В издании приведены схемы маршрутов эвакуации, карты ближайших убежищ и таблицы сигналов тревоги. Также в брошюрах поляки найдут советы о поведении в случае кибератак, стихийных бедствий и повреждений жизненно важной инфраструктуры.