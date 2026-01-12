Мерц заявил о желании сотрудничать с Индией «в ущерб» России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин хотел бы более тесно сотрудничать с Индией по вопросам безопасности, «чтобы уменьшить зависимость Нью-Дели от России». Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 12 января, премьер Индии Нарендра Моди провел переговоры с Мерцем, прибывшим в страну с трехдневным визитом. Стороны подписали и анонсировали 27 соглашений и деклараций о намерениях. В частности, немцы рассчитывают получить в Индии заказы на строительство шести подлодок.

«Меморандумы о взаимопонимании, которые мы подписываем сегодня, придадут новый импульс и силу нашему сотрудничеству», - заявил Моди на совместной пресс-конференции с Мерцем.

Индия по-прежнему тесно сотрудничает с Россией в вопросах политики безопасности, а большая часть ее военной техники производится в РФ, отмечает Reuters. Кроме того, наряду с Китаем Индия остается одним из крупнейших покупателей российского газа и нефти.

Мерц заявил о тревоге из-за падения экономики Германии

Германия оказывает давление на правительство Индии, требуя предотвратить обход индийскими компаниями санкций против России и сократить импорт российских энергоносителей. Эти требования Индия отвергает, отмечает Reuters.

Мерц допустил, что ЕС и Индия подпишут соглашение о свободной торговле уже в конце января. Ранее ожидалось, что переговоры по соглашению завершатся только к концу 2026 года. Но, по данным источников Reuters в правительстве Германии, есть большие надежды, что соглашение будет подписано в январе после «очень интенсивных» переговоров Мерца и Моди.

Во время визита в Индию Мерц заявил, что мир, «к сожалению, переживает возрождение протекционизма», вредящего Германии и Индии. США в последние месяцы оказывают давление на Индию с помощью пошлин, чтобы та прекратила закупки российской нефти и газа.