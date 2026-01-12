В Узбекистане предложили запретить русский язык в местных школах и детских садах

Узбекистанский парламентарий Алишер Кадыров предложил запретить русский язык в школах и детских садах республики.

На пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, где обсуждался законопроект о защите прав женщин и детей, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров выступил с инициативой сделать обучение в детских садах и начальной школе исключительно узбекоязычным.

Политик подверг критике практику, при которой родители отдают детей в группы и классы с обучением не на узбекском языке, заявив, что это негативно сказывается на их развитии. По его мнению, получение образования на неродном языке в раннем возрасте лишает ребенка возможности полноценно формироваться и усваивать базовые знания.

— Сегодня мы наблюдаем тревожную тенденцию: детей принуждают получать знания на неродном языке. Следствием этого становится то, что школа не дает ожидаемого уровня академических знаний, а детские сады не справляются с воспитательной функцией, — цитирует Кадырова Kun.uz.

