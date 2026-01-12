В Британии жестко раскритиковали Трампа

Президент США Дональд Трамп во внешней политике ведет себя как участник преступной группировки. Об этом заявил член британского парламента Стив Визерден, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

© Andrew Leyden/ZUMA/TACC

«Президент Трамп повел себя как член преступной группировки, бомбя Венесуэлу, суверенную страну, похищая ее главу и членов его семьи и убивая многих в процессе. Куда дальше? Колумбия? Куба? Мексика? Панама? Гренландия? Британия?», - заявил он.

Стив Визерден также поинтересовался у депутатов, что будет, если Великобритания не станет «противостоять таким извращенцам и хулиганам, как Трамп», и не считают ли они, что тот «наберется смелости повторить свои незаконные действия в другом месте».

3 января Дональд Трамп сообщил о проведении в Венесуэле «чрезвычайной военной операции», в результате которой были захвачены президент страны Николас Мадуро и его жена. Они были вывезены в США, обвинены в наркотерроризме и предстали перед судом. После этого Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок компании из США, а американские военные задерживают танкеры с нефтью в Карибском море, организовав блокаду.

При этом Трамп уже несколько раз поднимал тему контроля над Гренландией. В США заявляли, что предпочли бы купить остров, не исключая при этом и силовой вариант. Также американский лидер в январе 2026 года сделал ряд резких заявлений и о Кубе, как шуточных, так и серьезных.