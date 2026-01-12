В Британии жестко раскритиковали Трампа

Алиса Селезнёва

Президент США Дональд Трамп во внешней политике ведет себя как участник преступной группировки. Об этом заявил член британского парламента Стив Визерден, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

© Andrew Leyden/ZUMA/TACC

«Президент Трамп повел себя как член преступной группировки, бомбя Венесуэлу, суверенную страну, похищая ее главу и членов его семьи и убивая многих в процессе. Куда дальше? Колумбия? Куба? Мексика? Панама? Гренландия? Британия?», - заявил он.

Стив Визерден также поинтересовался у депутатов, что будет, если Великобритания не станет «противостоять таким извращенцам и хулиганам, как Трамп», и не считают ли они, что тот «наберется смелости повторить свои незаконные действия в другом месте».

3 января Дональд Трамп сообщил о проведении в Венесуэле «чрезвычайной военной операции», в результате которой были захвачены президент страны Николас Мадуро и его жена. Они были вывезены в США, обвинены в наркотерроризме и предстали перед судом. После этого Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок компании из США, а американские военные задерживают танкеры с нефтью в Карибском море, организовав блокаду.

При этом Трамп уже несколько раз поднимал тему контроля над Гренландией. В США заявляли, что предпочли бы купить остров, не исключая при этом и силовой вариант. Также американский лидер в январе 2026 года сделал ряд резких заявлений и о Кубе, как шуточных, так и серьезных.