Кортеж Трампа изменил маршрут после обнаружения «подозрительного устройства»

Кортеж президента США Дональда Трампа изменил маршрут из-за «подозрительного устройства», обнаруженного сотрудниками Секретной службы недалеко от аэропорта во Флориде.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

«В ходе предварительной проверки аэропорта PBI сотрудники Секретной службы США обнаружили подозрительный объект», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, пришлось провести дополнительное расследование, и маршрут президентского кортежа был скорректирован.

Затем кортеж взял курс к аэропорту Палм-Бич, двигаясь по кругу вокруг города, в то время как полицейские мотоциклы мчались рядом, следует из материала.

Пресс-фургоны ехали так близко друг к другу, что чуть не столкнулись при замедлении перед поворотом, резко затормозив, чтобы избежать столкновения. Водителям приказали «держаться ближе».

Затем самолет Air Force One был замечен на противоположной от обычного места расположения аэропорта, и свет снаружи самолета был выключен, когда прибыл кортеж. По данным Daily Mail, американский лидер направляется обратно в Белый дом.