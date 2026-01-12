В случае вмешательства США в ситуацию в Иране протесты в исламской республике могут перерасти в гражданскую войну, так как сейчас в стране начинается общественная активность в пользу правящего режима. Об этом, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану, в разговоре с Рамблером заявил политолог Богдан Безпалько.

Ранее Трамп пригрозил Ирану невиданными ударами на фоне беспорядков в стране.

Трампу, который пригрозил ударами по Ирану, глубоко безразлично будущее этого государства и его народа. В данном случае главное для президента США – это демонтировать враждебный для него режим в исламской республике. И если он будет наносить удары, то протестующие в Иране получат новый импульс. При этом ликвидация американцами представителей руководства Ирана или иранских военачальников, ослабление ими органов правопорядка страны, заброс оружия в Иран или оживление там диверсионно-разведывательных сетей может привести, как минимум, к осложнению ситуации, а как максимум – к погружению Ирана в гражданскую войну. Это связано с тем, что сейчас в стране начинается общественная активность в пользу правящего режима - протесты начинают выдыхаться. Так что, скорее всего, если США (или Израиль) не станут наносить удары, то протесты постепенно сойдут на нет. Тем не менее происходящее в стране – это, конечно, большая «встряска» для Ирана. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Вместе с тем эксперт выразил сомнения в том, что в обозримой перспективе власти США попытаются устранить высших религиозных лидеров Ирана, как об этом ранее заявлял американский сенатор Линдси Грэм*.

«Мы видим, что Трамп может решиться на самые резкие шаги, но в принципе это заявление Грэма* - дежурное. Он всегда делает призывы с точки зрения «американского ястреба». Это его позиция. Но очевидно, что действия США и лично Трампа далеко не всегда укладываются в соответствующую логику. Даже когда США наносили удары по ядерным объектам Ирана, то это в большей степени делалось демонстративно, а не с целью нанесения реального ущерба. Поэтому слова Грэма* — это реакция на происходящее в Иране, а не анонс реальных действий со стороны Вашингтона», — отметил специалист.

В МИД Ирана ранее заявили о готовности Тегерана к переговорам с США на равных позициях.

* внесен в России в список террористов и экстремистов