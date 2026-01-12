Экс-глава МИД Дании заметил в заявлениях Трампа имперские амбиции

Бывший министр иностранных дел Дании Пер Стиг Меллер считает, что президент США Дональд Трамп прикрывает нацбезопасностью свои имперские амбиции.

© Газета.Ru

Его слова приводит датское издание BT.

«Он [Меллер] ни капли не верит словам Трампа о том, что ему нужна Гренландия из-за национальной безопасности. По мнению бывшего министра иностранных дел, речь идет лишь о прикрытии для империалистических амбиций Трампа», — говорится в публикации.

Экс-глава МИД Дании считает, что администрация Трампа прямо следует некой «религии насилия».

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.