Референдум на Украине по условиям мирного соглашения с Россией необходим, чтобы украинские политики «не рвали в клочья» страну вокруг этой темы. Об этом заявил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Дипломат считает, что проведение общенационального голосования позволит уменьшить число критиков условий соглашения.

— Всегда в обществе будет часть людей, которая против. От «а за что ребята умирали» до «а я мог бы лучше». Но референдум — это тот минимум, который дает легитимизировать результат в глазах всего народа и защитить общество от украинской политической похоти, — цитирует чиновника РБК.

У ВС России есть перспективы полного освобождения территорий Донбасса в зоне проведения спецоперации. Об этом 29 декабря сказал президент РФ Владимир Путин во время совещания по ситуации в зоне СВО.

При этом украинский президент Владимир Зеленский высказался о том, что предложение о выходе ВСУ из Донбасса не получит одобрения на референдуме, хотя он настаивает на закреплении договоренностей об урегулировании конфликта с РФ путем всенародного волеизъявления.