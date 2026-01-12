Лукашенко оценил ситуацию на границах Белоруссии

Ситуация на границах Белоруссии спокойнее не становится.

Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«На сегодняшний день, к сожалению, тенденции к тому, что спокойнее не становится. Посмотрев на карту, мы видим, что мы практически окружены военными подразделениями со всех сторон. Единственное окно на востоке с РФ, где у нас немного полегче», — сказал он.

До этого министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский рассказал, что почти 30 тысяч нелегальных мигрантов пытались преодолеть белорусско-польскую границу в 2025 году.

В сентябре прошлого года сообщалось, что мигранты пытались попасть в Польшу через туннель с белорусской стороны.