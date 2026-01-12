Обзор иноСМИ: «последний шанс Европы» и скандал с секс-игрушками солдат США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Последний шанс Европы»

Немецкий профессор политологии Херфрид Мюнклер заявил в своей статье для Die Welt, что Россия и США разрушают старый мировой порядок. По его мнению, вместе с Китаем они могут установить систему трех глобальных сверхдержав, которая будет «нестабильной и крайне опасной». У Европы остался последний шанс - «работать над другим будущим вместе с пятой силой», считает профессор. В конце февраля 2022 года Олаф Шольц, на тот момент канцлер Германии, заговорил о «поворотном моменте» для мира. Многие сочли этот термин излишней драматизацией ситуации и надеялись, что мировой порядок вскоре вернется к равновесию. Но украинский кризис затянулся, а «основанный на ценностях и правилах порядок», на который Европа возлагала свои надежды, был подорван политикой, основанной на силе. Термин «поворотный момент» внезапно показался слишком мягким, почти эвфемистическим. «Период потрясений» был бы более уместен.

С момента инаугурации Дональда Трампа в начале 2025 года президент России Владимир Путин обрел партнера в демонтаже старого миропорядка: это началось с тарифной политики Трампа и продолжилось переговорами США и России по Украине. Затем последовали амбиции США по аннексии Гренландии, а в начале 2026 года - военный удар по Венесуэле и похищение ее президента Николаса Мадуро. Наконец, Китай проводит одну военную операцию за другой, стремясь оказать давление на Тайвань. Три главных игрока «делают то, что хотят, и утверждают то, что им выгодно в данный момент». Мюнклер заявил, что более стабильной была бы система «пяти основных держав», в которой позиция «вершителя судеб» не была бы столь решающей. Профессор считает, что четвертой и пятой силами могли бы стать Европа и Индия, представляющая Глобальный Юг. Европе для этого пришлось бы преодолеть «самоуспокоенность, всезнайство, нытье и национальный эгоизм» некоторых стран-членов.

«Рейд США в Венесуэле подорвал репутацию ООН»

Масштабная военная операция США в Венесуэле с целью захвата президента страны и его жены представляет собой новую серьезную угрозу глобальному порядку, основанному на верховенстве права, пишет South China Morning Post. Президент Венесуэлы Николас Мадуро был похищен американским спецназом из своей резиденции в Каракасе и доставлен в Нью-Йорк для предъявления обвинений в наркотерроризме и незаконном обороте оружия, которые он отрицает. Вашингтон охарактеризовал свои действия как операцию по обеспечению правопорядка. Однако это вопиющее нарушение международного права и посягательство на основные принципы устава ООН, подчеркивает SCMP. К этим принципам относятся независимость и суверенитет государств, а также требование мирного урегулирования споров. ООН несет ответственность за обеспечение соблюдения правил. Но она осталась сторонним наблюдателем, бессильным предотвратить нападение.

Экстренное заседание Совбеза ООН не принесло существенных результатов, подчеркивается в статье. Неспособность ООН вмешаться вновь породила сомнения в актуальности организации. Многие считают ее «бумажным тигром». Созданная после Второй мировой войны для поддержания мира, ООН не смогла остановить войну в Газе, украинский кризис и конфликты в других регионах. США сыграли ведущую роль в создании ООН, но теперь Вашингтон вернулся к дипломатии XIX века. Это создало опасный прецедент. Мадуро - первый лидер, ставший мишенью, но, возможно, не последний. В адрес Колумбии, Кубы, Мексики и Ирана прозвучали завуалированные угрозы. Президент США Дональд Трамп также подтвердил свой интерес к аннексии Гренландии, богатого ресурсами автономного датского острова, что грозит конфликтом союзников по НАТО. South China Morning Post подчеркивает, что ООН - несовершенна, но она продолжает предоставлять платформу для мирного разрешения споров. Она должна восстановить свой авторитет и доверие, обеспечив успех предлагаемых реформ.

Пентагон запретил отправлять секс-игрушки военным США в Бахрейне

Канадский секс-шоп оказался под прицелом Пентагона после того, как несколько его товаров для взрослых попали в Бахрейн - мусульманскую страну Персидского залива, где секс-игрушки запрещены, пишет New York Post. Владелица онлайн-секс-шопа Грейс Беннетт сообщила, что получила два письма от Минобороны США.

По словам Беннетт, она не знала, что секс-игрушки будут отправлены в Бахрейн. Владелица магазина подозревает, что кто-то переслал две посылки военнослужащим ВМС США, дислоцированным в стране. В строгом письме, отправленном с базы ВМС США в Бахрейне, Беннетт предупредили, что ввоз порнографических материалов или приспособлений в Бахрейн запрещен. Ей сообщили, что «предметы для взрослых» были обнаружены при рентгеновском досмотре почты.

Выловленная в Бразилии «рыба-монстр» напугала ученых

В одной из рек бразильского штата Сан-Паулу выловили арапаиму - тропическую пресноводную лучепёрую рыбу длиной 2,5 метра и весом 160 килограммов. Улов впечатляет не только размером, пишет Diário do Litoral. Арапаима родом из бассейна Амазонки, но теперь она встречается и в реках Сан-Паулу, Минас-Жерайса и Пантанала, где классифицируется как инвазивный вид. Арапаима, известная как «амазонская треска» благодаря качеству своего белого бескостного мяса, обладает адаптивным биологическим преимуществом: способностью дышать атмосферным воздухом. Это позволяет рыбе выживать в водах с низким содержанием кислорода, периодически поднимаясь на поверхность.

Помимо кулинарной ценности, кожа арапаимы ценится в индустрии моды класса люкс для изготовления аксессуаров. За пределами своего первоначального биома арапаима представляет серьезную угрозу для экосистемы, предупреждают ученые. Будучи высшим хищником в пищевой цепи и быстро размножаясь, она потребляет большое количество местной рыбы и ракообразных, нарушая биоразнообразие. Поскольку в этих бразильских регионах нет естественных хищников, способных сдержать распространение арапаимы, ее популяция может расти бесконтрольно. Арапаима может достигать более трех метров в длину и весить около 200 килограммов. Для ловли этой рыбы в реках Сан-Паулу нет ограничений по весу или количеству.

«Стратегическое терпение России в период затишья»

Бывший советник премьера Австралии Кевина Радда по вопросам политики Бао Шаошань прокомментировал последние действия властей США в своей статье для издания Guancha. По его мнению, когда гегемония ослабевает, она переходит к «военной браваде», и последние действия США стали явным тому подтверждением. Однополярная эпоха рухнула под совокупным давлением продолжающихся конфликтов, экономических потрясений и подъема новых держав; в то время как будущие очертания многополярной эпохи остаются неопределенными. Неопределенность, присущая этому переходному периоду, еще больше усилит системные риски. Многополярность может либо привести к кооперативному равновесию, включая дедолларизацию, региональную интеграцию и партнерства, основанные на инновациях, либо расколоть мир на противоборствующие лагеря, считает Шаошань.

Подъем Китая, устойчивость России и рост Индии свидетельствуют, что в мире больше нет единого арбитра, подчеркнул эксперт. Однако действия США в Венесуэле объективно подпитывают раскол. Сдержанная реакция Европы прекрасно иллюстрирует эту изменчивость и ощущение беспорядка. ООН и все связанные с ней институты больше похожи на фасад. Либерализм фактически закончился; США отказались от него и он свелся к организационной идеологии или даже к «дымовой завесе». Какие «постлиберальные» институты и структуры возникнут, еще предстоит увидеть. По мнению автора статьи, Россия и Китай, скорее всего, подождут, пока уляжется пыль, и используют действия США, чтобы напомнить Глобальному Югу, что последствия колониальной политики Вашингтона (и подчиненного ему ЕС) все еще ощущаются. Это «стратегическое терпение в период затишья»: низкие затраты, эффективные рычаги воздействия и превращение чрезмерного вмешательства Америки в саморазрушительный пожар.